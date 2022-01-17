Показатель заболевших COVID-19 на Дону достиг 4 789

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличился показатель заболевших коронавирусом. За сутки с 18 по 19 января он подскочил на 13 единиц и стал равен 4 789 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения COVID-19 также продолжает расти. Сейчас он равен 1,37. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный может заразить как минимум одного здорового.Не уменьшается и прирост новых пациентов с коронавирусом. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 560 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 201 250 жителей региона. Большинство из них побороли опасную болезнь. Но спасти удалось не всех. Новая инфекция забрала жизни 9 914 пациентов ковидных госпиталей. Из них 10 скончались за прошедшие сутки. Как сообщили в областном правительстве, все они страдали хроническими заболеваниями.