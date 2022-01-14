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Коэффициент распространения COVID-19 на Дону вторые сутки остается на отметке 1,23

Коэффициент распространения COVID-19 на Дону вторые сутки остается на отметке 1,23
В Роствоской области коэффициент распространения коронавируса вторые сутки сохраняет значение. По данным на 17 января, он держится на отметке 1,23. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового. Показатель заболевших на 100 тысяч населения увеличился до 4 768 на 100 тысяч человек.

Растет и число инфицированных. За прошедшие сутки COVID-19 подхватили 539 человек. Всего с начала пандемии вирус выявили у 200 136 человек. Из них 9 896 не смогли побороть опасную болезнь. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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