Каскадер Евгений Чеботарев на лимузине снес несколько стоящих на бочках автомобилей

Фото: СоцСети

Каскадер Евгений Чеботарев снес несколько автомобилей, сидя за рулем лимузина. Снимки экстремал разместил в соцсетях 7 октября.В кадре видно, что несколько автомобилей стоят на бочках на большой высоте. В этот момент Чеботарев набирает скорость и врезается в стоящие конструкции. Бочки упали вместе с автомобилями на асфальт.К счастью, каскадер остался цел и невредим. Это уже его 138-й по счету трюк.Напомним, ранее Евгений Чеботарев попал в аварию за рулем «Макларена» на Ворошиловском мосту в Ростове. Он вылетел в отбойник на скользкой после дождя дороги.