В Ростовской области спасли рыбака, застрявшего в центре реки из-за ветра

В Ростовской области спасли рыбака, застрявшего в центре реки из-за ветра. Как рассказали в ДПЧС РО, инцидент произошел 7 октября.

В тот день местный житель отправился рыбачить на реку Дон в станице Старочеркасской. Он подготовил надувную лодку и отплыл на ней от берега. Со временем порывы ветра стали усиливаться. Мужчина начал грести к суше, но не справился с воздушными порывами. Водное судно осталось дрейфовать на воде. Ветром и течением его уносило к центру реки.

К счастью, происшествие случилось рядом со спасательным подразделением. Поэтому помощь пришла быстро. Спасатели взяли на борт мужчину и отбуксировали лодку к берегу.
Фото: ДПЧС РО
