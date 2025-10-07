Фото: ДПЧС РО

В Ростовской области спасли рыбака, застрявшего в центре реки из-за ветра. Как рассказали в ДПЧС РО, инцидент произошел 7 октября.В тот день местный житель отправился рыбачить на реку Дон в станице Старочеркасской. Он подготовил надувную лодку и отплыл на ней от берега. Со временем порывы ветра стали усиливаться. Мужчина начал грести к суше, но не справился с воздушными порывами. Водное судно осталось дрейфовать на воде. Ветром и течением его уносило к центру реки.К счастью, происшествие случилось рядом со спасательным подразделением. Поэтому помощь пришла быстро. Спасатели взяли на борт мужчину и отбуксировали лодку к берегу.