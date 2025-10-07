Новости
В Ростове ограничат движение пешеходов с 26 октября

В Ростове-на-Дону на два месяца ограничат движение пешеходов. Об этом рассказали в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Ограничения коснутся тротуара по переулку Университетскому на участке от улицы Города Волос до Малюгиной. Также по Малюгиной от переулка Университетского до проспекта Чехова. И далее по Чехова от Малюгиной до Текучева. И по Текучева от проспекта Чехова до Михаила Нагибина. В это время на электросетях будут проводиться работы.

Ограничения будут действовать с 26 октября по 25 декабря.
Фото: Rostov.ru
