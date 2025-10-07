Медик из Ростовской области назвала самые бесполезные методы лечения простуды

Фото: Нейросеть

При терапии острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) часто применяются повсеместно распространенные, но неэффективные методы. Доктор Дарья Мелешко из Ростовской области заостряет внимание на наиболее бесполезных способах борьбы с ОРВИ.Самостоятельное лечение простуды не всегда безобидно и может вызвать нежелательные реакции организма. Незначительное недомогание можно вылечить самостоятельно, в то время, как долгие и упрямые симптомы могут вызвать осложнения или перевести болезни дыхательных путей в хроническую форму.Прежде всего, это относится к использованию антибиотиков, противовирусных препаратов, гомеопатии и иммуномодуляторов. Специалист подчеркивает, что эффективность этих средств в лечении респираторных инфекций не доказана, при этом антибиотики совершенно не нужны, так как простуда вызывается вирусами, а не бактериями.Избыточное применение жаропонижающих средств также несет риски. Дарья Мелешко предупреждает, что частое применение парацетамола или ибупрофена для снижения температуры до 38 градусов каждые 2-3 часа может негативно сказаться на печени и почках, приводя к их интоксикации. Врач также отмечает опасность одновременного приема различных медикаментов с одним и тем же активным веществом.Дарья рекомендует воздержаться от применения антисептиков, таких как хлоргексидин, для промывания носовых пазух, предупреждая о риске повреждения и истончения слизистой оболочки носа. Самый разумный выбор – строго соблюдать рекомендации врача, а для профилактики необходимо придерживаться правил гигиены и избегать контактов с больными людьми.Регулярное употребление витамина C также признается неэффективным способом предотвращения болезней. Эксперт утверждает, что его прием бесполезен даже при развитии заболевания. Нет научных данных о том, что этот витамин облегчает симптомы или сокращает продолжительность болезни.Дарья Мелешко советует не использовать растирания спиртом или уксусом для снижения высокой температуры, так как это опасно. Эти вещества могут впитываться через кожу, проникая в организм, и ухудшать состояние, вызывая интоксикацию. Аналогичное предупреждение касается применения банок и горчичников из-за возможного риска ожогов и повреждений сосудов.Кроме того, такие популярные методы самолечения, как ингаляции горячим паром и согревающие процедуры, в острой фазе простуды могут способствовать дальнейшему распространению инфекции, особенно при синусите.