Житель Ростовской области едва не лишился слуха из-за осложнения воспаления уха

Житель Ростовской области едва не лишился слуха из-за осложнения воспаления уха. Подробнее рассказали в Министерстве здравоохранения Ростовской области 6 октября.

Под угрозой оказалась жизнь 19-летнего жителя Кашарского района. Ему диагностировали отит. В сентябре врачи порекомендовали ему сделать операцию на среднем ухе. Однако по какой-то причине парень не стал ее делать.

Шли дни, и ему становилось все хуже. В результате в больницу пациента привезли с высокой температурой и тяжелыми осложнениями.

- Хронический гнойный отит и холестеатома привели к разрушению височной кости, абсцессу, флегмоне шеи и тромбозу венозных синусов. Ситуацию усугубила гнойная пневмония — проявление сепсиса, - сообщили в ведомстве.


Последствия могли оказаться непоправимыми. Чтобы вылечить 19-летнему парню запущенный отит, было привлечено более 10 специалистов и проведено две операции — на среднем ухе и шее. Затем пациент он проходил длительное восстановление.

Медики настоятельно рекомендуют, что даже незначительный шум в ушах или выделения из уха — повод для обращения к специалисту.
Фото: Нейросеть
