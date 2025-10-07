Фото: ДПЧС

На Дону потушили два крупных природных пожара. Об этом 7 октября сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.Спасатели областной службы спасения на воде успешно ликвидировали природные пожары, охватившие площадь около трех тысяч квадратных метров. Наибольшие очаги возгорания были зафиксированы в Шолоховском и Цимлянском районах.- Для ликвидации пламени специалисты использовали специальные огнетушители. Как отметили в ведомстве, пожары были полностью устранены.