На Дону до 200 тысяч рублей могут поднять штраф за отсутствие детского кресла

Фото: нейросеть

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафа за нарушение правил перевозки детей.Сейчас депутаты предлагают поднять штрафы с 3 до 5 тысяч рублей для обычных водителей, с 25 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, и с 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц.Решение о повышении штрафов связано с ростом числа ДТП, в которых пострадали дети из-за неправильной перевозки. Законодатели считают, что ужесточение наказаний необходимо для улучшения безопасности и снижения нарушений.