На судебные участки Ростова назначили двух новых судей

Фото: DonDay

Указ Президента Российской Федерации о кадровых перестановках в судейском корпусе Ростова-на-Дону был обнародован 6 октября на официальном ресурсе правовой информации.В соответствии с президентским указом, Виктор Порядин отныне будет занимать должность судьи в Первомайском районном суде города Ростова-на-Дону. До настоящего назначения Порядин имел опыт работы в качестве помощника судьи в Ростовском областном суде, а также отправлял правосудие, будучи мировым судьей и судьей в городе Новочеркасске.Помимо этого, Александр Воробьев получил назначение на должность судьи в Ростовском гарнизонном военном суде. До этого, начиная с декабря 2020 года, он временно исполнял обязанности судьи в Махачкалинском гарнизонном военном суде.