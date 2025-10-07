Фото: Пятерочка сеть магазинов

За подмену товара на кассах самообслуживания ростовчане могут получить срок. Подробнее рассказал адвокат из донской столицы Сергей Дзюба.В современных супермаркетах всё чаще можно встретить кассы самообслуживания. Они облегчают процесс оплаты как для покупателей, так и для сотрудников. Некоторые кассы самообслуживания — это возможность сэкономить. Например, некоторые клиенты не сканируют весь ассортимент товаров, а только часть. Иногда они могут заменить дорогие продукты на более доступные по цене. В ответ на это магазины начали размещать охрану и кассиров у касс самообслуживания.Адвокат из Ростова-на-Дону подчеркнул, что замена товара на кассе самообслуживания, будь то изменение штрих-кодов или попытка выдать дорогой товар за дешевый, с юридической точки зрения квалифицируется как хищение. Последствия для покупателя могут варьироваться от административной до уголовной ответственности.Основное различие между этими категориями заключается в стоимости незаконно изъятого имущества. Если она не достигает тысячи рублей, то речь идет о мелком хищении. В этом случае предусмотрены следующие наказания: штраф, размер которого не может быть меньше одной тысячи рублей и не должен превышать пятикратную стоимость изъятого, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы продолжительностью до 50 часов.Если стоимость имущества превышает тысячу рублей, деяние может быть квалифицировано как уголовное преступление. За кражу наказание значительно строже и может включать лишение свободы на срок до двух лет.Есть еще интересный нюанс. В случае, если вы случайно пробили не тот товар или пробили не весь, то лучше сразу об этом сообщить сотрудникам магазина. Если человек украл что-то умышленно, это не всегда классифицируется как преступление. Если стоимость украденного предмета незначительна, а сам факт кражи для этого человека является первым, его поступок может быть признан несущественным. В таких случаях дело может быть закрыто, так как оно не представляет угрозы для общества.Тем не менее, рассчитывать на такой исход заранее не стоит, поскольку решение о малозначительности принимается правоприменителем.