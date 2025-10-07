Парализованному псу из Сальска ветеринары моделируют протез на лапу

Фото: Юлия Адимова

Собаке с параличом из Сальска разрабатывают протез из титана для замены утраченной конечности. Об этом стало известно от портала DonDay с отсылкой к словам Юлии Адимовой, руководящей приютом для животных в Сальске.Мы уже писали о псе по кличке Митя из Ростовской области. После продолжительного лечения в ветеринарной клинике по месту жительства животное направили для дальнейшей реабилитации в Санкт-Петербург.В специализированной клинике врачи сообщили Юлии о необходимости ампутации пострадавшей конечности. Альтернативным решением было предложено перемещение пса на одной лапе, с использованием ползания для передвижения.В период восстановления Мити произошел рецидив.- Владимир Александрович, эксперт из Санкт-Петербурга, проанализировал результаты КТ, – сообщает владелица приюта. – Оперативное воздействие на конечность возможно.При благоприятном исходе операции собака сможет опираться на лапу и перемещаться самостоятельно. В настоящее время специалисты занимаются проектированием индивидуального титанового протеза для Мити, применяя специализированное ПО. После завершения моделирования конструкцию изготовят, и питомцу проведут хирургическое вмешательство.