В Ростовской области в массовом ДТП с грузовиком пострадали 4 человека

Фото: региональная госавтоинспекция

В Ростовской области, неподалеку от хутора Погорелова Белокалитвинского района, 7 октября произошла серьезная автомобильная авария с участием грузового автомобиля, в результате пострадали четыре человека.Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта, что привело к столкновению с автомобилем «ВАЗ 2106». От удара отечественный автомобиль по инерции врезался еще в одну машину – «ВАЗ 2107».Сила удара при столкновении была настолько велика, что «ВАЗ 2106» оказался сильно деформирован.В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «ВАЗ 2106», а также два пассажира из «ВАЗ 2107», среди которых были пятилетний ребенок и 31-летний пассажир.