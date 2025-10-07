Новости
В Ростовской области в массовом ДТП с грузовиком пострадали 4 человека

В Ростовской области, неподалеку от хутора Погорелова Белокалитвинского района, 7 октября произошла серьезная автомобильная авария с участием грузового автомобиля, в результате пострадали четыре человека.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта, что привело к столкновению с автомобилем «ВАЗ 2106». От удара отечественный автомобиль по инерции врезался еще в одну машину – «ВАЗ 2107».

Сила удара при столкновении была настолько велика, что «ВАЗ 2106» оказался сильно деформирован.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «ВАЗ 2106», а также два пассажира из «ВАЗ 2107», среди которых были пятилетний ребенок и 31-летний пассажир.
Фото: региональная госавтоинспекция
