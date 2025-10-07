На Левенцовке подростка увезли в в больницу после уличной ссоры с прохожим

Фото: Donday

В Ростове школьника пришлось везти к врачу из-за ссоры с прохожим на Левенцовке. Как рассказывают родители, 6 октября на мальчика напал пьяный мужчина. Об этом сообщает портал Donday.На перекрестке улицы Еременко и переулка Гарнизонного компания друзей увидела свою подругу и заговорила с ней. 15-летняя девушка пожаловалась, что двое нетрезвых мужчин позади выкрикивают в ее адрес оскорбительные вещи.В присутствии мальчиков унижение продолжилось. Они поспешили вмешаться и ответили пьяным мужчинам. В ответ те побежали на детей.Подростки бросились врассыпную. Как пояснила мама одного из ребят Людмила, ее сын успел оторваться от погони вместе с двумя друзьями. Но четвертый остановился, чтобы подобрать упавшую сумку. Тогда его догнали.— Один из этих мужчин начал его избивать. Бил сзади по затылку, по уху, ногами, хорошо, что ребенок сгруппировался и смог удержаться на ногах. Злоумышленник в это время просто сбежал с места происшествия, — рассказала Людмила.Когда мальчик пришел домой и рассказал о случившемся родителям, те повезли его в Областную детскую клиническую больницу к нейрохирургу. Тот выявил у мальчика ушибы мягких тканей, поверхностную травму волосистой части головы, отек затылка и ушиб шейного отдела позвоночника.Возмущенные родители написали заявление в полицию. Они ищут свидетелей события, чтобы найти негодяев и привлечь их к ответственности.С информацией о произошедшем просьба обращаться к маме избитого ребенка по телефону +7 (928) 279-87-11.