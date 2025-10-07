Градозащитники требуют остановить ремонт ростовской филармонии

- Пока все выглядит так, что руководство филармонии и подрядчик, ООО «Релект» решили тихо уничтожить все самое важное внутри и потом сказать, что сохранять же нечего, поэтому давайте продолжим уничтожать здание до самого конца, - отметил городской краевед Геннадий Крольман.

- Из-за вмешательства общественников подрядчику пришлось поменять мраморную облицовку здания на другой материал, который не внушает доверия по сроку службы, - прокомментировал источник.

- Батагов уверил, что якобы все сохранится, на фасаде будет штукатурка и туф. Но, во-первых, ничего не сказал про интерьеры. Во-вторых, прозвучало это максимально размыто — а значит, все будет точно так же, как администрация пробивает уже полгода, - говорит Геннадий Крольман.

Фото: Дондей

Вокруг филармонии Ростова возник бурный спор сродни истории с ремонтом Донской публичной библиотеки. А дело в том, что в августе в здании начался ремонт, против которого выступили некоторые краеведы. Они потребовали остановить ремонт и присвоить зданию статус ОКН.Ростовскую филармонию огородили металлическим забором. На самом ограждении разместили паспорт объекта о предстоящих работах. На них было выделено 490,9 миллионов рублей. Завершить их планируют в 2027 году.На происходящее остро отреагировали градозащитники. По их мнению, капитальный ремонт полностью переделает внешний вид здания, отчего филармония утратит свою аутентичность.С целью отстоять облик исторической постройки жители собрали подписи для признания строения объектом культурного наследия. В сентябре прошло заседание комитета по охране ОКН. На нем большинство участников проголосовало против присвоения зданию необходимого статуса.При этом градозащитники утверждают, что итоговое решение по судьбе филармонии еще не принято. Ростовский Краевед Геннадий Крольман заявлет, что еще проводится работа по установлению ценности объекта. Общественники активно собирают сторонников, желающих выступить в защиту облика сооружения.И пока ростовчане собирали подписи и обвивали пороги различных инстанций, в здании филармонии активно проводятся работы. С улицы видно, что в одном из помещений уже оголили кирпичную кладку.Градозащитники возмутились происходящим. Они выступают за то, чтобы на время проверки работы по ремонту не велись ни на фасаде, ни внутри здания.Представители филармонии, в свою очередь, заявили, что ремонтные работы ведутся уже около трех месяцев. На текущий момент в некоторых помещениях снимается шпаклевка со стен. Это процедура, которая необходима как при ремонтных, так и при реставрационных работах.По всей вероятности работы и не собирались приостанавливать, так как подрядчику важно уложиться в установленные сроки.Сотрудников филармонии говорят, что вмешательство градозащитников только вредит первоначальному проекту.За период своего существования это здание меняло свой облик множество раз. Например, раньше оно имело уникальную лепнину на фасаде, а также балконы. Но все это было убрано. Краеведы уверяют, филармония уже утратила свою аутентичность. И, если и сохранять ее исторический облик, то нужно воспроизводить давно убранные элементы. А все это стоит баснословных денег. Если же обновлять существующие элементы, то это тоже обойдется в копеечку.При этом в самой филармонии изменений не боятся и уверяют, что капитальный ремонт сделает здание только лучше.Об этом сообщают и в ООО «Жилстропроект», который является проектировщиком здания. На форуме архитекторов директор компании Игорь Батагов сообщил, что после ремонта филармония не поменяет свой внешник облик. Что касается интерьера - по всей вероятности будут изменения.По итогу градозащитники уже составили образец заявления в прокуратуру, а также в комитет по охране ОКН. Они верят, что удастся остановить происходящие работы. Также к участию привлекают горожан - просят отправить обращение через Единый портал государственных и муниципальных услуг.