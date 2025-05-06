Ростовский каскадер увернулся от пролетающей над головой легковушки

Фото: СоцСети

В Ростове над головой каскадера пролетела отечественная легковушка. Видеоролик Евгений Чеботарев разместил в соцсетях 6 мая.На видео прямо посреди дороги стоит Евгений Чеботарев. В этот момент прямо над головой пролетает отечественная легковушка.К счастью, Чеботарев успел увернуться от машины.Напомним, что ранее Чеботарев исполнил трюк, пролетев на тросе над дорогой, по которой в тот момент двигались несколько автомобилей. Каскадер выпрыгнул на проезжую часть, избежав столкновения с машинами.