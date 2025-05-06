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Ростовский каскадер увернулся от пролетающей над головой легковушки

Ростовский каскадер увернулся от пролетающей над головой легковушки
В Ростове над головой каскадера пролетела отечественная легковушка. Видеоролик Евгений Чеботарев разместил в соцсетях 6 мая.

На видео прямо посреди дороги стоит Евгений Чеботарев. В этот момент прямо над головой пролетает отечественная легковушка.
К счастью, Чеботарев успел увернуться от машины.

Напомним, что ранее Чеботарев исполнил трюк, пролетев на тросе над дорогой, по которой в тот момент двигались несколько автомобилей. Каскадер выпрыгнул на проезжую часть, избежав столкновения с машинами.
Фото: СоцСети
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