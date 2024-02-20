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Ростовский каскадер Евгений Чеботарев получил травму во время очередного трюка

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев получил травму во время очередного трюка
Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев получил серьезную травму во время выполнения очередного опасного для жизни и здоровья трюка. Снимки экстремал опубликовал на своей странице в соцсетях 19 февраля.

На снимках видно, что посреди дороги экстремал установил огромный батут. Прямо на нем, в ожидании движущейся машины, стоит Чеботарев. Когда легковушка приближается, Евгений делает прыжок и сальто в воздухе. Однако маневр оказался неудачным, и каскадер приземлился лицом прямо на землю.

От жесткого удара об асфальт каскадер поранился.

Добавим, что Чеботарев выполнял трюк без защитной экипировки. Сам Евгений признается, что у него даже нет шлема и других средств защиты. Как правило, он берет снаряжение у друзей.

Напомним, ранее Евгений Чеботарев поранился на тренировке трюка. Он упал, повредив ноги и руки.
Фото: СоцСети
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