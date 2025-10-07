Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности 7 и 8 октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Так, пожароопасность пятого класса ожидается в шести муниципалитетах. А точнее - в Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Орловском, Цимлянском районах и в городе Волгодонск.Пожароопасность четвертого класса действует в четырех муниципальных образованиях. Сухая трава может легко воспламениться в Милютинском, Морозовском, Обливском и Тацинском районах.Пожароопасность до третьего класса прогнозируется на остальной территории области.Спасатели рекомендуют жителям быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем.