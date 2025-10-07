Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности 7 и 8 октября

В Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности 7 и 8 октября
В Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности 7 и 8 октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Так, пожароопасность пятого класса ожидается в шести муниципалитетах. А точнее - в Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Орловском, Цимлянском районах и в городе Волгодонск.

Пожароопасность четвертого класса действует в четырех муниципальных образованиях. Сухая трава может легко воспламениться в Милютинском, Морозовском, Обливском и Тацинском районах.

Пожароопасность до третьего класса прогнозируется на остальной территории области.

Спасатели рекомендуют жителям быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.