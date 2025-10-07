В Ростове водитель авто сбил пожилую женщину

Фото: госавтоинспекция РО

В Ростове-на-Дону 7 октября произошло ДТП с участием пожилой женщины.Как уточнили в региональной госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля «Чери А-13» ехал по улице Ленина. В этот момент пенсионерка начала переходить проезжую часть в месте, где это запрещено.Водитель не успел затормозить и сбил женщину в районе дома №92. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь для 62-летней пострадавшей.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.