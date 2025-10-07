Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове водитель авто сбил пожилую женщину

В Ростове водитель авто сбил пожилую женщину
В Ростове-на-Дону 7 октября произошло ДТП с участием пожилой женщины.

Как уточнили в региональной госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля «Чери А-13» ехал по улице Ленина. В этот момент пенсионерка начала переходить проезжую часть в месте, где это запрещено.

Водитель не успел затормозить и сбил женщину в районе дома №92. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь для 62-летней пострадавшей.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
Фото: госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.