Из-за бешенства у кота в Ростовской области на полгода ввели карантин

Фото: Rostov.ru.

Из-за бешенства у кота в Ростовской области ввели карантин. Инцидент произошел в станице Николаевской Константиновского района.Местные жители обратили внимание на бездомного кота, который агрессивно себя вел. Присмотревшись, люди заметил слюни, текущие изо рта четвероногого. Заподозрив неладное, очевидцы вызвали специалистов. Ветеринары подтвердили худшие опасения: у кота было бешенство.Это заболевание приводит к летальному исходу. Сначала вирус поражает головной и спинной мозг, у больного повышается слюноотделение, появляются судороги и паралич. Заразиться бешенством можно через укусы и царапины. Болезнь передается даже человеку. Из основных симптомов: головная боль, рвота, судороги, галлюцинации.Чтобы не дать вирусу распространиться, в станице и ближайших паре километров от нее ввели карантин. По данным на сайте регионального правительства, на этой территории полгода запрещено перевозить кошек, собак и других домашних питомцев. Также ограничения касаются проведения выставок, ярмарок животных.