В Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у лисы

Фото для иллюстрации: ветеринарная клиника «Хомячок».

На территории Миллеровского района введен карантин из-за бешенства у лисы. Такое распоряжение появилось на сайте правительства Ростовской области 16 февраля.Инцидент произошел в слободе Колодези. Во дворе одного из частных домов увидели лису, у которой потекла изо рта пена. Мужчина испугался и вызвал сотрудников ветслужбы, которые взяли пробы патологического материала. Экспертиза решила, что животное страдало бешенством.Из-за выявленного случая в слободе, а также в трех километрах от нее (хутора Шиловка, Теплицкий) ввели карантин. До особого распоряжения на этих территориях запрещено перевозить животных, продукты животноводства и корма, проводить выставки и ярмарки и т. д.Бешенство — это вирусное заболевание, которое всегда приводит к летальному исходу. Болезнь поражает головной и спинной мозг. Симптомами являются повышенное слюноотделение, судороги и паралич. Человеку может передаться вирус через укусы или царапины.