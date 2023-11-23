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Карантин ввели в Кашарском районе из-за бешенства у скота

Карантин ввели в Кашарском районе из-за бешенства у скота
На территории Кашарского района ввели карантин из-за бешенства скота. На сайте правительства Ростовской области появилось соответствующее распоряжение.

В хуторе Краснояровке болезнь обнаружили у крупного рогатого скота. Заражение выявили в одном из подсобных хозяйств.

Карантин на неопределенный срок объявили для того, чтобы остановить распространение болезни. Карантинные ограничения ввели в радиусе трех километров от очага. В эту зону также попал ближайший хутор Драчевка.

Бешенство – вирусная болезнь, поражающая головной и спинной мозг. Заболевание смертельное, оно также может передаться человеку. Симптомы бешенства - повышенное слюноотделение, судороги и параличи.
Фото: Управление ветеринарии Ростовской области
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