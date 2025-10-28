Новости
Канализационный люк превратился в общественную урну в центре Ростова

В центре Ростова канализационный люк превратился в общественную урну. Кадрами горожане поделились с редакцией DonDay.

Проблемное место расположено на проспекте Буденновском, 94/72. По фотографиям видно, что крышка люка провалилась вниз. Открывшаяся канализация превратилась в общественную урну. На крышке и под ней начал накапливаться мусор - бутылки, деревяшки, а также различные упаковки.

- В таком состоянии люк находится уже не первый месяц. Вдобавок к мусору вокруг крышки плитка заросла травой. Здесь ходит много людей, а этот срам портит вид улицы, - возмущается местная жительница.


Невнимательный прохожий может наступить в образовавшуюся яму и повредить ногу. Ростовчане надеются, что опасное место смогут привести в порядок.
Фото: Дондей
