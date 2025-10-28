Конники в отчаянии: что происходит на ростовском ипподроме после новости о закрытии

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону 10 октября сообщили о закрытии легендарного единственного ипподрома. Конников поставили перед фактом, что последний день работы объекта для испытания лошадей – 28 ноября. До этого времени необходимо вывезти животных, вещи и корма. Как призналась представитель интересов конников Дона Надежда Зубкова, пока на руках у людей даже нет официального документа об ликвидации ипподрома.Скаковые лошади все еще находятся на территории.- На самом деле конники в отчаянии, — резюмирует Надежда. — Прежде чем закрывать ипподром, людям необходимо предоставить другое место, где будут находиться лошади. По генплану новый ипподром до 2035 года должен быть построен на левом берегу Дона в районе «Тачанки-ростовчанки», но территория не готова.По словам эксперта, конные клубы не подходят для подготовки скаковых лошадей. Им нужна специальная рабочая дистанция для отработки навыков, которую местные клубы предоставить не могут. По правилам лошади могут участвовать в скачках три года. К моменту открытия нового ипподрома текущие скаковые лошади потеряют свою ценность. А без подходящей территории даже жеребята не будут востребованы.- Пока никакой информации нет, куда их везти и, вообще, нужно ли их вывозить. Сейчас я создала петицию за сохранение ипподрома, ее уже подписали более тысячи человек. Ее мы отправим губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю, только он может повлиять на нынешнего владельца и попросить его отсрочить закрытие ипподрома, пока не появится новый.Конники Дона верят, что петиция и будущие собрания помогут сохранить старый ипподром и быстро построить новый.