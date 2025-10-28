- Несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области пожилая женщина сбила 8-летнего ребенка на велосипеде. Авария случилась в слободе Большая Мартыновка 28 октября.По имеющимся данным, 77-летняя водитель «Дэу Матиза» ехала по переулку Энергетиков около 12:30. В это время по правой обочине на велосипеде ехал 8-летний мальчик. Он стал разворачиваться на своем транспорте. Вероятно, он сделал это неожиданно, и женщина не успела вовремя среагировать. В результате она сбила ребенка.