Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области пожилая женщина сбила 8-летнего ребенка на велосипеде

В Ростовской области пожилая женщина сбила 8-летнего ребенка на велосипеде
В Ростовской области пожилая женщина сбила 8-летнего ребенка на велосипеде. Авария случилась в слободе Большая Мартыновка 28 октября.

По имеющимся данным, 77-летняя водитель «Дэу Матиза» ехала по переулку Энергетиков около 12:30. В это время по правой обочине на велосипеде ехал 8-летний мальчик. Он стал разворачиваться на своем транспорте. Вероятно, он сделал это неожиданно, и женщина не успела вовремя среагировать. В результате она сбила ребенка.

- Несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.