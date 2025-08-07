Ростовчане пожаловались на просевшую крышку канализационного люка

Фото: Соцсети

Жители города Ростова пожаловались на просевшую крышку канализационного люка. О проблеме горожане рассказали в соцсетях 7 августа.Ростовчане предупредили, что опасное место находится на перекрестке улицы Красноармейской с Буденновским проспектом, в районе Красноармейской, 124.По фотографиям видно, что люк давно заржавел и его крышка опасно прогнулась внутрь.Местные жители беспокоятся, что кто-нибудь может случайно наступить на люк и провалиться.