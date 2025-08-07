Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане пожаловались на просевшую крышку канализационного люка

Ростовчане пожаловались на просевшую крышку канализационного люка
Жители города Ростова пожаловались на просевшую крышку канализационного люка. О проблеме горожане рассказали в соцсетях 7 августа.

Ростовчане предупредили, что опасное место находится на перекрестке улицы Красноармейской с Буденновским проспектом, в районе Красноармейской, 124.

По фотографиям видно, что люк давно заржавел и его крышка опасно прогнулась внутрь.

Местные жители беспокоятся, что кто-нибудь может случайно наступить на люк и провалиться.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.