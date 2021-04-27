В центре Ростова хулиганы выбросили в урну арендованный электросамокат
В центре Ростова неизвестные избавились от шерингового (арендованного) электросамоката. Хулиганы выбросили двухколесный транспорт в урну в переулке Соборном. Фотографии случившегося прохожие опубликовали в соцсетях 29 апреля.
На снимке видно, как из урны торчит часть самоката. Дека (платформа) транспорта скрывается в контейнере вместе с другим мусором.
Подобный случай произошел неделю назад. Тогда очевидцы сняли на видео, как ростовчанин выбросил шеринговый самокат в реку Дон. Оба инцидента случились в пешеходных прогулочных зонах Ростова.
Если хулиганов вычислят, им грозит крупный административный штраф. В среднем стоимость таких электросамокатов составляет десятки тысяч рублей.