В Ростовской области объявлена опасность БПЛА
В Ростовской области объявлена опасность БПЛА. Уведомление от РСЧС было получено 28 октября около 20:30.
Жителям региона рекомендуется покинуть улицу, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Над Ростовской областью вечером 28 октября сбили девять дронов
