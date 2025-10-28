Новости
Дом культуры им. Ильича в Азове планируют продать с торгов

В Ростовской области готовится к проведению аукцион по реализации здания, которое в прошлом использовалось в качестве Дома культуры. Данные об этом аукционе размещены на сайте дoм.pф.

На торги будет выставлено здание площадью 1,3 тыс. квадратных метров, а также земельный участок площадью 0,23 гектара, на котором находится Дом культуры им. Ильича в городе Азове. Ранее этот культурный центр пользовался большой популярностью у артистов и музыкантов благодаря отличным акустическим характеристикам концертного зала.

В течение продолжительного времени в здании бывшего ДК им. Ильича располагался филиал Российского государственного социального университета. Важно отметить, что с ноября 2024 года данный объект недвижимости принадлежит АО «ДОМ.РФ».

Аукцион намечен на четвертый квартал 2025 года. В настоящее время идет процесс подготовки необходимой документации. Информация о стартовой стоимости лота пока не представлена.
Фото: дом.рф
