Дом культуры им. Ильича в Азове планируют продать с торгов

Фото: дом.рф

В Ростовской области готовится к проведению аукцион по реализации здания, которое в прошлом использовалось в качестве Дома культуры. Данные об этом аукционе размещены на сайте дoм.pф.На торги будет выставлено здание площадью 1,3 тыс. квадратных метров, а также земельный участок площадью 0,23 гектара, на котором находится Дом культуры им. Ильича в городе Азове. Ранее этот культурный центр пользовался большой популярностью у артистов и музыкантов благодаря отличным акустическим характеристикам концертного зала.В течение продолжительного времени в здании бывшего ДК им. Ильича располагался филиал Российского государственного социального университета. Важно отметить, что с ноября 2024 года данный объект недвижимости принадлежит АО «ДОМ.РФ».Аукцион намечен на четвертый квартал 2025 года. В настоящее время идет процесс подготовки необходимой документации. Информация о стартовой стоимости лота пока не представлена.