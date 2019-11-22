Как спальный мешок: подписчики раскритиковали зимние наряды семьи ростовчанки Костенко



На днях ростовчанка Анастасия Костенко с супругом Дмитрием Тарасовым и дочкой Миланой вернулись с отдыха в Абу-Даби. Семья около десяти дней провела в Арабских Эмиратах, прячась от российских холодов.



На снимках с курорта видно, что Анастасия придумала наряжать себя, мужа и ребёнка в одинаковые купальные костюмы. Девушка подобрала несколько «луков», и эти образы нашли положительный отклик у фолловеров.



- Я, вообще, ярая поклонница Family Look, - пишет ростовчанка. - Люблю, чтобы издалека было понятно, что гуляет одна команда.





Отдохнув на берегу Персидского залива, Тарасовы вернулись в Москву. Российская столица встретила их минусовой температурой, и семья из купальников сразу переоделась в пуховики. Анастасия и здесь смогла найти одинаковые куртки для себя и мужа с дочкой. На этот раз их образы вызвали волну критики со стороны подписчиков. Некоторые отметили, что девушке и маленькой Милане пуховики идут, а вот Дмитрию стоило бы найти какую-нибудь другую верхнюю одежду. Другие добавили, что куртки вообще похожи на спальные мешки.



Фолловеры часто негативно высказываются о нарядах Анастасии Костенко. Они считают, что девушке стоит обращаться за помощью к стилистам. Иногда она не выдерживает и начинает отвечать хейтерам, требуя оставить её в покое и предлагая сосредоточиться на своей жизни, а не на жизни других. Сейчас Анастасия меньше обращает внимания на ненавистников. Они с мужем ждут ребёнка, который появится в середине зимы.