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Ростовчанка Костенко раскрыла имя второго ребёнка

Ростовчанка Костенко раскрыла имя второго ребёнка
Стало известно имя, которое ростовчанка Костенко и её супруг Дмитрий Тарасов дали своему второму ребёнку. Помимо прочего, молодая мама рассказала, что столкнулась с трудностями с появлением малышки.

Анастасия рассказала, что дочь назвали Ева. Сейчас крохе всего месяц, и Костенко старается сама справляться с ней, а также со старшей дочкой Миланой. Девушка призналась, что поначалу боялась, что не сможет справиться с родительскими обязанностями, из-за чего даже плакала. Однако затем она поверила в себя и успокоилась. Дончанка даже отказалась от помощи со стороны.

- Так я быстрее пришла в себя, поймала темп нашей увеличившейся семьи, и страшный бэби-блюз закончился, - пишет Анастасия.

Сейчас хрупкая девушка уже прекрасно справляется с дочерьми. Единственной сложностью остались ночные недосыпы из-за маленькой Евы.

Напомним, девочка появилась на свет 5 февраля 2020 года. Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов состоят в браке с 2018 года. Тогда же у них появился первый ребёнок. Семья живёт в Москве. Недавно Дмитрий подписал контракт с футбольным клубом «Рубин», но практически сразу получил серьёзную травму ноги.

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