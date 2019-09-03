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Ростовчанка Анастасия Костенко родит второго ребёнка зимой 2020 года

Ростовчанка Анастасия Костенко родит второго ребёнка зимой 2020 года
Ребёнок ростовчанки Анастасии Костенко появится на свет зимой 2020 года. Сейчас модель находится примерно на 16-й неделе беременности. Сама девушка говорит, что врачи точно не знают срок беременности.

Костенко совсем недавно почувствовала, как малыш шевелится. Анастасия и её муж Дмитрий Тарасов не знают пол ребёнка и, судя по всему, не хотят узнавать. Модель рассказала, что сейчас у неё, наконец, закончился токсикоз. По словам модели, она сильно мучилась из-за плохого самочувствия и гормональных всплесков. От токсикоза она спасалась минеральной водой с несколькими дольками лимона.

Напомним, о своей беременности Костенко рассказала несколько дней назад. Она опубликовала совместное фото с супругом, где видно её круглый животик. Анастасия пишет, что беременность, если не считать токсикоза, проходит легко и быстро. Дело в том, что всё своё внимание она уделяет годовалой дочке Милане.

Пара Костенко и Тарасова всегда говорила о том, что хочет большую семью. Сейчас их мечта начала сбываться.

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