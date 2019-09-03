Ростовчанка Анастасия Костенко родит второго ребёнка зимой 2020 года



Ребёнок ростовчанки Анастасии Костенко появится на свет зимой 2020 года. Сейчас модель находится примерно на 16-й неделе беременности. Сама девушка говорит, что врачи точно не знают срок беременности.



Костенко совсем недавно почувствовала, как малыш шевелится. Анастасия и её муж Дмитрий Тарасов не знают пол ребёнка и, судя по всему, не хотят узнавать. Модель рассказала, что сейчас у неё, наконец, закончился токсикоз. По словам модели, она сильно мучилась из-за плохого самочувствия и гормональных всплесков. От токсикоза она спасалась минеральной водой с несколькими дольками лимона.



Напомним, о своей беременности Костенко рассказала несколько дней назад. Она опубликовала совместное фото с супругом, где видно её круглый животик. Анастасия пишет, что беременность, если не считать токсикоза, проходит легко и быстро. Дело в том, что всё своё внимание она уделяет годовалой дочке Милане.



Пара Костенко и Тарасова всегда говорила о том, что хочет большую семью. Сейчас их мечта начала сбываться.