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Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь

Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь
Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь. О том, что маленькая Ева приняла православие, молодая мама рассказала в своём микроблоге.

Обряд проходил в храме Сорока Севастийских Мучеников в Москве. Судя по фото, церковь была пустой во время крещения. Крёстными родителями ребёнка стали близкие Анастасии и Дмитрия.

Напомним, Ева родилась 5 февраля в Москве. Тогда Костенко поехала в роддом с матерью – супруг не успел к тому времени вернуться со сборов. Поначалу пара скрывала имя дочки, но потом открыла его своим фанатам. Анастасия рассказывала, что ей было тяжело справиться с двумя малышками – старшей дочери Тарасовых сейчас полтора года. Взяв себя в руки, она смогла даже обойтись без помощи со стороны.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в 2018 году, тогда же у них появился первый ребёнок.

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