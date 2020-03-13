Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь



Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь. О том, что маленькая Ева приняла православие, молодая мама рассказала в своём микроблоге.



Обряд проходил в храме Сорока Севастийских Мучеников в Москве. Судя по фото, церковь была пустой во время крещения. Крёстными родителями ребёнка стали близкие Анастасии и Дмитрия.



Напомним, Ева родилась 5 февраля в Москве. Тогда Костенко поехала в роддом с матерью – супруг не успел к тому времени вернуться со сборов. Поначалу пара скрывала имя дочки, но потом открыла его своим фанатам. Анастасия рассказывала, что ей было тяжело справиться с двумя малышками – старшей дочери Тарасовых сейчас полтора года. Взяв себя в руки, она смогла даже обойтись без помощи со стороны.



Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в 2018 году, тогда же у них появился первый ребёнок.