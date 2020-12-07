Экс-начальник ГУФСИН Ростовской области Муслим Даххаев переведен в одиночную камеру в Махачкале
В Махачкале бывшего начальника ГУФСИН Ростовской области поместили в одиночную камеру. О состоянии Муслима Даххаева рассказал председатель координационного совета НКО Республики Дагестан Шамиль Хадулаев 8 декабря на своей странице в «Инстаграме».
По словам общественного деятеля, Даххаева долго этапировали из Ростова в Махачкалу. В настоящее время экс-начальник находится в одиночной камере.
Напомним, в ноябре 2019 года Муслима Даххаева задержали по подозрению в преступлениях по статьям «Разглашение гостайны» и «Присвоение и растрата». Ростовский областной суд признал его виновным и приговорил к двум годам колонии-поселения строгого режима.
В ходе расследования выяснилось, что Даххаев пользовался своим служебным положением и в других ситуациях. По версии следствия, он вывел двух заключенных и заставил сделать ремонт дома у его матери. Одного из подчиненных экс-начальник обязал следить за «работниками». Когда об этом узнали следователи, в отношении Муслима Даххаева возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными обязанностями». Сразу после вынесения приговора в Ростове суд Махачкалы постановил перевести осужденного в Дагестан.
Сам Муслим Даххаев заявил, что ему не давали нормально работать с тех пор, как он вступил в должность руководителя УФСИН в Ростовской области.
- Он не признает предъявленные обвинения, - пишет Хадулаев. - По одной из известных версий, Даххаев помешал некоей серьезной группировке, - прокомментировал председатель НКО.