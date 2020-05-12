Находящийся в СИЗО начальник донского ГУФСИН уволен с должности

Задержанный руководитель ГУФСИН Ростовской области Муслим Даххаев освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 13 мая.В настоящее время Даххаев находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он подозревается в разглашении гостайны. По некоторым данным, высокопоставленный чиновник ГУФСИН вместе с подчинёнными передал криминальным элементам сведения о двух агентах, работающих в колонии.Кроме того, в отношении Даххаева и его сотрудников возбуждены дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Получение взятки группой лиц».Подробных данных о деле руководителя донского ГУФСИН нет, так как его материалы засекречены.