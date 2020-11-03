Осуждённый экс- глава ГУФСИН по Ростовской области пытается смягчить приговор
Экс-начальник донского ГУФСИН Муслим Даххаев обжалует приговор. Об этом стало известно 5 ноября.
В начале октября его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Разглашение государственной тайны». Суд приговорил Даххаева к двум годам в колонии-поселении. Помимо этого, экс-начальника ГУФСИН по Ростовской области лишили права занимать должности в органах местного самоуправления и на госслужбе в течение двух лет. Сторона защиты с обвинением не согласилась и обжаловала приговор.
Отметим, экс-глава ГУФСИН до сих пор находится в СИЗО-4 на улице Большой Садовой, 31 - его так и не отправили в колонию.
Напомним, Муслим Даххаев являлся основным подозреваемым по делу о неразглашении государственной тайны. Как сообщает DonDay.ru, он вместе с подчиненными предоставил информацию о двух работающих в колонии агентах криминальным лицам.
В ноябре 2019 года экс-начальника задержали. Он несколько раз пытался оспорить меру пресечения, но суд так и не выпустил его из-под стражи. Президент России освободил Муслима Даххаева от его должности 13 мая 2020 года в связи с утратой доверия.