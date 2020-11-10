Суд в Махачкале арестовал экс-начальника ГУФСИН Ростовской области Муслима Даххаева
В Махачкале суд избрал меру пресечения бывшему главе ГУФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву. Заседание по поводу ареста экс-главы донского ГУФСИН прошло 12 ноября в Советском районном суде Махачкалы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Муслима Даххаева сроком на два месяца, то есть до 12 января 2021 года. Он обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Напомним, экс-начальника задержали в ноябре 2019 года. Муслим Даххаев являлся основным подозреваемым по делу о государственной тайне. Суд доказал, что он вместе со своими подчиненными предоставил информацию о двух работающих в колонии агентах криминальным лицам. За это преступление ему дали два года лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого, экс-начальника ГУФСИН по Ростовской области лишили права занимать должности в органах местного самоуправления и на госслужбе в течение двух лет. Сторона защиты с обвинением не согласилась и обжаловала приговор.
В процессе расследования выяснились и другие ситуации, когда Даххаев пользовался своим служебным положением.
По версии следствия, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных целей, Даххаев незаконно организовал вывод из колонии осужденных, освободил от исполнения своих служебных обязанностей сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН по РД, чем причинил ущерб охраняемым законом интересам государства.
В ближайшее время Даххаев будет этапирован из СИЗО в Ростове в изолятор Махачкалы.