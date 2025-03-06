Сергей Басов покинул пост начальника транспортной полиции по СКФО
Начальник транспортной полиции по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Басов ушел со своей должности. Эту информацию сообщил DonDay.
На заседании коллегии МВД России было принято решение об освобождении от занимаемых должностей нескольких сотрудников, среди которых оказался и Сергей Басов.
По данным источника, одной из возможных причин увольнения Басова стали его отказы сотрудникам в предоставлении отпусков. Кроме того, по неподтвержденной информации, он мог хранить средства, предназначенные для премирования правоохранителей, на личных счетах.
Сергей Басов занимал пост главы транспортной полиции по СКФО с 2021 года. До этого он руководил линейным управлением МВД в московском аэропорту Домодедово и занимал руководящую должность в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.