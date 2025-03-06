Сергей Басов покинул пост начальника транспортной полиции по СКФО

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Начальник транспортной полиции по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Басов ушел со своей должности. Эту информацию сообщил DonDay.На заседании коллегии МВД России было принято решение об освобождении от занимаемых должностей нескольких сотрудников, среди которых оказался и Сергей Басов.По данным источника, одной из возможных причин увольнения Басова стали его отказы сотрудникам в предоставлении отпусков. Кроме того, по неподтвержденной информации, он мог хранить средства, предназначенные для премирования правоохранителей, на личных счетах.Сергей Басов занимал пост главы транспортной полиции по СКФО с 2021 года. До этого он руководил линейным управлением МВД в московском аэропорту Домодедово и занимал руководящую должность в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.