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Назначен новый руководитель УТ МВД России по СКФО

Назначен новый руководитель УТ МВД России по СКФО
Назначен новый руководитель УТ МВД по СКФО. Им стал полковник полиции Сергей Басов. Указ о его назначении был подписан 30 августа замминистра внутренних дел РФ генерал-лейтенантом полиции Андреем Храповым.

Сергей Басов более 20 лет занимает руководящие должности в силовых структурах и имеет большой опыт работы в подразделениях по борьбе с экономической преступностью. Новый начальник УТ МВД по СКФО уже приступил к своим обязанностям.

Родом Сергей Басов из Калмыкии. На службу в органы внутренних дел поступил в 1985 году. За время службы продвинулся по карьерной лестнице от обычного оперативного сотрудника до руководящих должностей в разных регионах страны. Так, в 2012 году был назначен на должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. Спустя три года перешел на аналогичную должность в Краснодарский край.

До нового назначения Басов был руководителем линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово УТ МВД России по ЦФО.

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