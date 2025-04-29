Бывший глава донской полиции Олег Агарков возглавил ГУ МВД по Краснодарскому краю

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Генерал-лейтенант полиции Олег Агарков покинул пост начальника донской полиции. Он занял аналогичную должность в ГУ МВД по Краснодарскому краю.Олег Агарков родился в Краснодарском крае. Работать в органы внутренних дел пришел в 1981 году после службы в армии. Постепенно продвигался по карьерной лестнице. В 2001 году он возглавил ОВД Тбилисского района Краснодарского края.В 2014-м Олег Агарков занял кресло начальника в ГУ МВД по Астраханской области. А спустя три года возглавил ГУ МВД по Ростовской области. На этом посту генерал-лейтенант полиции проработал больше семи лет.Начальником донской полиции вместо Олега Агаркова стал Александр Речицкий. До этого он возглавлял ГУ МВД России по Красноярскому краю.