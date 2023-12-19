Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из Ростова в Таганрог пустят туристический поезд на паровой тяге в новогодние праздники

Из Ростова в Таганрог пустят туристический поезд на паровой тяге в новогодние праздники
Туристический поезд на паровой тяге пустят в новогодние праздники из Ростова в Таганрог. Информацию об этом 18 декабря сообщил портал Электрички Кавказа.

Рейсы туристического поезда будут курсировать 23 и 24 декабря, а также 4, 5 и 6 января. Состав будет отправляться с Пригородного вокзала в 09:35. В Таганроге поезд окажется в 11:31. В обратном направление состав отправится в 16:30.

Кроме поездки на туристическом поезде, жители смогут купить готовый тур «Зимняя сказка» с новогодней развлекательной программой и автобусной экскурсией по Таганрогу.
Фото: Электрички Кавказа
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.