Из Ростова в Таганрог пустят туристический поезд на паровой тяге в новогодние праздники

Фото: Электрички Кавказа

Туристический поезд на паровой тяге пустят в новогодние праздники из Ростова в Таганрог. Информацию об этом 18 декабря сообщил портал Электрички Кавказа.Рейсы туристического поезда будут курсировать 23 и 24 декабря, а также 4, 5 и 6 января. Состав будет отправляться с Пригородного вокзала в 09:35. В Таганроге поезд окажется в 11:31. В обратном направление состав отправится в 16:30.Кроме поездки на туристическом поезде, жители смогут купить готовый тур «Зимняя сказка» с новогодней развлекательной программой и автобусной экскурсией по Таганрогу.