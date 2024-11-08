Замгубернатора Ростовской области могут назначить сенатора Ирину Рукавишникову
Замгубернатора Ростовской области могут назначить сенатора Ирину Рукавишникову. Такое предположение публикует портал Donday со ссылкой на источник в политических кругах.
После отставки губернатора Василия Голубева ему стали пророчить место в Совфеде. Однако сейчас это место занято. Чтобы Василию Юрьевичу занять кресло сенатора, кому-то из двух представителей Совфеда придется от него отказаться.
Ростовскую область в Совете Федерации представляют два человека: первый заместитель председателя Андрей Яцкин и первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Одна кандидатура выдвигается губернатором (это Яцкин, который остается на своей должности), вторую направляют депутаты регионального парламента (с 2018 года это Рукавишникова). По поводу возможного ухода Яцкина из Совета Федерации не поднимается вопрос.
Ирина Рукавишникова информацию о возможном уходе из Совфеда не прокомментировала.
Существует два варианта: ей предложили либо возглавить одну из федеральных структур, либо стать частью команды исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря. По данным источника Donday, она может занять пост заместителя губернатора Ростовской области.
Источник из правительства предполагает, что второй вариант более реалистичен. Новый глава региона будет формировать новую команду, и Рукавишникова подойдет на роль одного из заместителей.
Она — опытный политик, юрист с высоким званием и наградами. С 2013 по 2018 годы она была депутатом Законодательного Собрания Ростовской области, а в 2018 году вступила в Совет Федерации. Такой переход можно считать адекватным её статусу и амбициям.