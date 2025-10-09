Ростовский ипподром прекратит работу 28 ноября

Фото: Ипподромы России

Ростовский ипподром объявил о закрытии. Об этом 9 октября сообщает сообщество «Ипподромы России».Субарендаторы конюшен вывезут лошадей до 28 ноября 2025 года. Конники шокированы новостью, также неизвестна судьба лошадей и их владельцев. Многие надеялись, что им предоставят временную площадку, но людей буквально поставили перед фактом.Отметим, что на Ростовском ипподроме есть лошади буденновской породы. Без своей площадки донское коневодство придет в упадок.Ростовский ипподром построили еще в 1902 году. Территория поля занимает 28 гектаров. Имеются две дорожки ― тренировочная и призовая, покрытие грунтово-песчаное. Здесь есть своя кузня, ветеринарный лазарет, склад амуниции, зернохранилище. Ипподром имеет двухъярусную трибуну на 5 тысяч зрительских мест.Еще осенью 2024 года появилась информация, что якобы ипподром будет закрыт, а на его месте появится новый жилой комплекс. Летом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что на территории Ростовского ипподрома не будет плотной застройки. Там планируют сделать парк и культурной-общественный центр.