История одного из старейших и именитых российских ипподромов в Ростове

Фото: Ростовский берег

Один из старейших и самых известных ипподромов России, расположенный в Ростове-на-Дону, объявил о прекращении работы. Информация о предстоящем закрытии ростовского ипподрома стала известна 9 октября 2025 года. В сообществе «Ипподромы России» появилось сообщение о том, что 28 ноября 2025 года станет последним днем работы для персонала ООО «Ростовский ипподром». Официального подтверждения этой информации пока не поступало.Ростовский ипподром – один из наиболее значимых с исторической точки зрения в стране. Его прошлое тесно связано с важными событиями в истории города. Основанный в 1902 году, он считался одним из крупнейших в регионе. По сведениям историков, в период скакового сезона здесь содержалось до шестидесяти лошадей, принадлежавших известным предпринимателям, таким как Манташев и Корольков.Помимо проведения скачек, ипподром играл важную роль в развитии воздухоплавания в регионе. В 1910 году он служил площадкой для первых полетов. Отсюда, со взлетной полосы ипподрома, летчик Габер-Влынский совершил полет на аппарате «Фарман», проведя в воздухе три минуты на высоте 150 метров и дважды облетев территорию ипподрома. В 1920-е годы ипподром также функционировал как учебный аэродром ОСОАВИАХИМа, принимая первые советские самолеты.В годы Великой Отечественной войны ипподром использовался нацистскими захватчиками в качестве концлагеря для советских военнопленных. По словам ростовского краеведа Георгия Багдыкова, именно отсюда 300 военнопленных были отправлены в Змиевскую балку для работы, после чего были казнены, став первыми жертвами этого трагического места.После окончания войны ипподром был восстановлен и вновь открыт для посетителей. В 1990-е годы его состояние ухудшилось, но в 2002 году, после приобретения компанией «Юг Руси», была проведена масштабная реконструкция. В 2007 году здесь состоялись скачки на приз Президента Российской Федерации.Напряженность вокруг ростовского ипподрома достигла пика летом 2020 года, когда объединение конников выразило протест против изменения юридической формы организации. Особое беспокойство вызвал перечень заявленных видов деятельности ООО «Ипподром ростовский», включавший возведение жилых и коммерческих строений, подготовку стройплощадок, функции застройщика и генподрядчика, демонтаж зданий и прокладку коммуникаций. Общественность опасалась, что территория ипподрома может быть отдана под застройку многоэтажным жильем.Ростовское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (РРО ВООПИиК) инициировало обращение в Комитет по охране объектов культурного наследия с целью признания ипподрома объектом культурного наследия. Тем не менее в конце июля 2021 года областной Комитет отклонил предложение о включении ростовского ипподрома в государственный реестр объектов культурного наследия.В 2025 году появилась информация о возможном закрытии ипподрома. "ООО "Ростовский ипподром" прекращает свою деятельность. Последний день работы сотрудников - 28 ноября 2025 года", – говорится в опубликованной информации. Официальное подтверждение этому пока отсутствует.