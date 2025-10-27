Задержанный Алексей Логвиненко сменил адвоката

Фото: Дондей

Задержанный Алексей Логвиненко остался без защиты. По данным портала DonDay ранее интересы экс-чиновника представляла Фатима Какалия. Но с 27 октября дело передали другому защитнику.24 октября был задержан Алексей Логвиненко. Ему вменили в вину превышение должностных полномочий. По данным следствия, вопреки требованиям бюджетного законодательства, он привлек кредит от коммерческого банка. Это привело к ущербу для городского бюджета в размере более 47 миллионов рублей.В суде Логвиненко не признал своей вины. Его защита просила о домашнем аресте, но суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.Однако Логвиненко подал апелляцию на решение суда, чтобы избежать пребывания в СИЗО.