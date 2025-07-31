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Огромный затор парализовал движение в окрестностях Ростова

Огромный затор парализовал движение в окрестностях Ростова

Огромный затор парализовал движение в окрестностях Ростова. Пробка протянулась по трассе, соединяющей Ростов и Ставрополь, от поворота к ДНТ "Весна" до самого Батайска.

Причиной многокилометровой пробки, длина которой превышает пять километров, стало дорожно-транспортное происшествие на Сальском кольце. Автомобили оказались заблокированы в обоих направлениях: как при выезде из Батайска, так и при движении в сторону Ростова.

Автомобилистам советуют заранее продумать и выбрать альтернативные маршруты объезда.
Фото: Яндекс.Карты
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