Пробка в семь километров парализовала движение на М-4 «Дон» в сторону Шахт

Фото: Яндекс.Карты

На трассе М-4 «Дон» возникла пробка, которая значительно затрудняет движение в направлении Шахт от «Журавлей». По данным сервиса «Яндекс.Карты», 19 февраля в районе поселка Интернационального около 17:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.Затор составляет более семи километров и простирается от поселка Интернационального до поселка Аютинского. Сотни водителей стоят в огромной пробке. В вечерний час пик люди не могут попасть домой и на важные встречи.Водителям настоятельно советуют избегать поездок по этому участку дороги, а также рассмотреть возможность выбора альтернативных маршрутов.