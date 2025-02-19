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Пробка в семь километров парализовала движение на М-4 «Дон» в сторону Шахт

Пробка в семь километров парализовала движение на М-4 «Дон» в сторону Шахт

На трассе М-4 «Дон» возникла пробка, которая значительно затрудняет движение в направлении Шахт от «Журавлей». По данным сервиса «Яндекс.Карты», 19 февраля в районе поселка Интернационального около 17:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Затор составляет более семи километров и простирается от поселка Интернационального до поселка Аютинского. Сотни водителей стоят в огромной пробке. В вечерний час пик люди не могут попасть домой и на важные встречи.

Водителям настоятельно советуют избегать поездок по этому участку дороги, а также рассмотреть возможность выбора альтернативных маршрутов.
Фото: Яндекс.Карты
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