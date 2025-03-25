«Газкомплект» из Таганрога признали банкротом
Таганрогское ООО «Газкомплект» признали банкротом. Решение 20 марта вынес арбитражный суд Ростовской области.
Основной деятельностью компании являлась оптовая торговля металлами и металлическими рудами. В ноябре прошлого года организация получила иск. Судебные тяжбы продолжались полгода. В конечном итоге «Газкомплект» признали несостоятельным. Задолженность компании перед кредиторами составила более 3,5 миллиона рублей.
В отношении компании открыли конкурсное производство. Теперь ее имущество могут выставлять на торги до 20 сентября 2025 года.