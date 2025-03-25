Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

«Газкомплект» из Таганрога признали банкротом

«Газкомплект» из Таганрога признали банкротом
Таганрогское ООО «Газкомплект» признали банкротом. Решение 20 марта вынес арбитражный суд Ростовской области.

Основной деятельностью компании являлась оптовая торговля металлами и металлическими рудами. В ноябре прошлого года организация получила иск. Судебные тяжбы продолжались полгода. В конечном итоге «Газкомплект» признали несостоятельным. Задолженность компании перед кредиторами составила более 3,5 миллиона рублей.

В отношении компании открыли конкурсное производство. Теперь ее имущество могут выставлять на торги до 20 сентября 2025 года.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.