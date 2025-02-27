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В Ростовской области ООО «Регионвтормет» признали банкротом

В Ростовской области ООО «Регионвтормет» признали банкротом
Новошахтинское ООО «Регионвтормет» признали банкротом. Решение 25 февраля вынес арбитражный суд Ростовской области.

Компания занималась оптовой торговлей отходов и лома. Осенью прошлого года организация получила иск от ООО «Рыков групп». Тяжбы продолжались почти полтора года. В конечном итоге суд признал «Регионвтормет» несостоятельным. Задолженность компании перед кредиторами составила более трех миллионов рублей.

В отношении организации открыли конкурсное производство. Теперь имущество могут выставлять на торги до 24 августа 2025 года.
Фото для иллюстрации: Правительство РО
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