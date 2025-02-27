В Ростовской области ООО «Регионвтормет» признали банкротом

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Новошахтинское ООО «Регионвтормет» признали банкротом. Решение 25 февраля вынес арбитражный суд Ростовской области.Компания занималась оптовой торговлей отходов и лома. Осенью прошлого года организация получила иск от ООО «Рыков групп». Тяжбы продолжались почти полтора года. В конечном итоге суд признал «Регионвтормет» несостоятельным. Задолженность компании перед кредиторами составила более трех миллионов рублей.В отношении организации открыли конкурсное производство. Теперь имущество могут выставлять на торги до 24 августа 2025 года.