Строительную компанию из Ростова признали банкротом

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Донское ООО «СТЭК» признали банкротом. Решение 11 февраля вынес арбитражный суд Ростовской области.Компания занималась возведением зданий, а также строительством инженерных коммуникаций. В августе прошлого года застройщик получил иск от ООО «Гостокно». Тяжбы продолжались полгода. В конечном итоге суд признал «СТЭК» несостоятельным. Задолженность компании перед кредиторами составила более 39 миллионов рублей.В отношении застройщика открыли конкурсное производство. Теперь имущество организации могут выставлять на торги до 11 августа 2025 года.