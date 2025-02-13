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Строительную компанию из Ростова признали банкротом

Строительную компанию из Ростова признали банкротом
Донское ООО «СТЭК» признали банкротом. Решение 11 февраля вынес арбитражный суд Ростовской области.

Компания занималась возведением зданий, а также строительством инженерных коммуникаций. В августе прошлого года застройщик получил иск от ООО «Гостокно». Тяжбы продолжались полгода. В конечном итоге суд признал «СТЭК» несостоятельным. Задолженность компании перед кредиторами составила более 39 миллионов рублей.

В отношении застройщика открыли конкурсное производство. Теперь имущество организации могут выставлять на торги до 11 августа 2025 года.
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